Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Самая пожилая жительница планеты установила рекорд долголетия в Японии Общество, 11:14 В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса Общество, 11:07 Правительство одобрило посткризисный бюджет. Что важно знать Экономика, 11:00 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 10:55 Трамп назвал себя защищающей «американскую мечту» от хаоса стеной Политика, 10:52 За сутки от коронавируса в России умерли 144 человека Общество, 10:44 Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России Общество, 10:43 В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек Общество, 10:38 Как контролировать свое внимание Совместный проект, 10:35 Много искусства и театра: куда пойти и что делать в сентябре Стиль, 10:04 Деловой дресс-код нового поколения: как перестать выглядеть скучно «РБК Стиль» и Hugo Boss, 10:04 Зеленая стена в КНР и апокалипсис в Калифорнии: дайджест эко-номики Зеленая экономика, 10:00  В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек Общество, 09:58 Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram Технологии и медиа, 09:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки от коронавируса в России умерли 144 человека

Всего с начала эпидемии в оперштаб зафиксировал 19 339 летальных исходов после заражения коронавирусом
Фото:Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За сутки в России от COVID-19 умерли 144 человека, общее количество жертв эпидемии достигло 19 339, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно данным штаба, наибольшее количество летальных случаев за сутки было зафиксировано в Санкт-Петербурге (18), далее идет Москва (11), замыкает тройку Самарская область (9).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса умерли уже 951 994 человек, из них 198 597 — в США. Россия по количеству умерших находится на 12-м месте.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 сентября
Общество

Количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки составило 6 065, что стало новым рекордным показателем с конца июля. Отмечается, что 24,1% новых случаев заражения не имели клинических проявлений болезни.

В России во второй половине августа наблюдалось значительное сокращение ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в течение двух недель их было меньше 5 тыс. в сутки. Однако в сентябре заболеваемость начала расти и вышла на уровень конца июля.

Всего в стране диагноз COVID-19 был поставлен 1 097 251 заболевшим. Из них выздоровели 906 462 человека.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности
COVID-19 коронавирус Россия статистика
Материалы по теме
Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании
Общество
Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве
Общество
За сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter