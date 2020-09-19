За сутки от коронавируса в России умерли 144 человека

Всего с начала эпидемии в оперштаб зафиксировал 19 339 летальных исходов после заражения коронавирусом

Фото: Павел Головкин / AP

За сутки в России от COVID-19 умерли 144 человека, общее количество жертв эпидемии достигло 19 339, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно данным штаба, наибольшее количество летальных случаев за сутки было зафиксировано в Санкт-Петербурге (18), далее идет Москва (11), замыкает тройку Самарская область (9).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса умерли уже 951 994 человек, из них 198 597 — в США. Россия по количеству умерших находится на 12-м месте.

Количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки составило 6 065, что стало новым рекордным показателем с конца июля. Отмечается, что 24,1% новых случаев заражения не имели клинических проявлений болезни.