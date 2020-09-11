Песков заявил о готовности России к возможному обострению эпидемии COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 12:54
Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины Общество, 14:02 Лавров оценил отъезд сопровождающих Навального в Сибири за рубеж Политика, 13:53 Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ Общество, 13:53 Ласицкене стала пятикратной чемпионкой России по прыжкам в высоту Спорт, 13:50 Турчак отчитал депутата за идею снизить возраст уголовной ответственности Общество, 13:49 Упаковки Pringles признали «кошмаром повторной переработки» Стиль, 13:39 Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко Политика, 13:32 Бывший журналист президентского пула получил в Белоруссии 15 суток Общество, 13:30 Соавтор закона о суверенном интернете ушла из Минкомсвязи Политика, 13:28 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 13:27 Завершивший карьеру Макгрегор сообщил о приезде к нему допинг-офицеров Спорт, 13:19 В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19 Общество, 13:09 МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального Политика, 13:07 Экспорт ИТ: за что российских разработчиков ценят на зарубежных рынках Pro, 13:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков заявил о готовности России к возможному обострению эпидемии COVID

По его словам, медики находятся в состоянии повышенной «ковидной» готовности. Незначительный рост заболевших в некоторых регионах Песков связал с началом учебного года. Ранее в Минздраве сообщали о вспышках COVID-19 в 11 субъектах
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Однозначно [справится]», — ответил Песков на вопрос, справится ли отечественная медицина с возможным ростом заболевших.

Он отметил, что в ряде российских регионов наблюдается незначительное повышение количества заболевших. «Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», — сказал пресс-секретарь президента.

В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам Пескова, «обвального роста» нет, а система здравоохранения остается в повышенной «ковидной» готовности, что делает ситуацию совершенно иной по сравнению с началом эпидемии.

11 сентября оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за сутки в стране заболели 5504 человека. Это рекордное число с 30 июля. Общее количество инфицированных в России составило 1,051 млн человек.

В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Максимальный с конца июня суточный прирост зафиксирован в Москве — за 24 часа медики зарегистрировали 698 новых случаев коронавирусной инфекции.

10 сентября завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что вспышки COVID-19 выявлены в 11 регионах. Доктор отметил, что сейчас в стране продолжается первая волна заболевания.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дмитрий Песков
Материалы по теме
В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19
Общество
В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах
Общество
За сутки в России умерли 102 человека с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter