Песков заявил о готовности России к возможному обострению эпидемии COVID

По его словам, медики находятся в состоянии повышенной «ковидной» готовности. Незначительный рост заболевших в некоторых регионах Песков связал с началом учебного года. Ранее в Минздраве сообщали о вспышках COVID-19 в 11 субъектах

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Однозначно [справится]», — ответил Песков на вопрос, справится ли отечественная медицина с возможным ростом заболевших.

Он отметил, что в ряде российских регионов наблюдается незначительное повышение количества заболевших. «Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, «обвального роста» нет, а система здравоохранения остается в повышенной «ковидной» готовности, что делает ситуацию совершенно иной по сравнению с началом эпидемии.