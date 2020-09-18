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Пандемия коронавируса ,  
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Россия прекратит вывозные рейсы с 21 сентября

Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россия с 21 сентября прекратит организовывать вывозные рейсы своих граждан из зарубежных стран, которые проводились в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — поясняется в сообщении.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

В качестве альтернативы вывозным рейсам, как заявили в штабе, на коммерческой основе задействуют самолеты, которые возвращаются в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских или транзитных рейсов.

«За весь период было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров», — уточняется в сообщении.

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