Турфирмы не получили всех обещанных им компенсаций за вывозные рейсы

Государство пока так и не компенсировало в полном объеме турфирмам их затраты на вывоз соотечественников с зарубежных курортов минувшей весной, в разгар пандемии. Формальный признак для отказа в Ростуризме планируют исправить

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Туроператоры, подававшие заявки на получение субсидий за возврат россиян из-за рубежа в разгар пандемии, столкнулись с отказами на получение субсидий за часть вывозных рейсов. Это следует из материалов Ростуризма, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Туроператоры, по информации Ростуризма, выполнили 185 вывозных авиарейсов и вернули обратно в страну 46,9 тыс. туристов. Затраты, которые фактически понесли компании, ведомство оценивает в 754,6 млн руб. По какому числу рейсов и на какую сумму турфирмам отказали в компенсациях, Ростуризм не уточняет. Представитель ведомства не ответил на вопросы РБК на момент публикации.

Из 185 вывозных рейсов отказы по субсидиям получила примерно половина заявок, полагает гендиректор отраслевой ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Согласно действующим правилам предоставления субсидий возмещать туроператорам должны документально подтвержденные затраты на вывоз россиян из государств, где были введены ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Но даты отдельных вывозных рейсов не укладывались в установленный правилами период, потому что они были выполнены раньше того дня, когда в стране, где находились туристы, были введены ограничения из-за коронавируса.

Не все рейсы, которыми туроператоры вывозили туристов, попали под установленные в правилах критерии, подтверждает гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Она уточняет, что турфирмы ориентировались на рекомендации российских регуляторов, а также на информацию о закрытии международного авиасообщения. Россия закрыла границы с Китаем и ограничила рейсы туда 24 января, тогда как сам Китай закрыл свои границы только 28 марта, приводит пример Осауленко. Вывозные рейсы из Китая не попали под условия компенсации, подтверждает топ-менеджер крупного туроператора.