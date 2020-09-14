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«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы взамен «вывозным»

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила для граждан России продажу билетов на грузопассажирские рейсы по некоторым направлениям из-за рубежа в Москву. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По ее словам, запуск продажи авиабилетов был согласован с оперативным штабом правительства на собственные грузопассажирские рейсы. При этом будет отменена часть «вывозных» рейсов из-за рубежа, попасть на которые можно только при регистрации на сайте государственных услуг. 

Как отметила Спивакова, «вывозные» авиарейсы будут сохранены из городов, «в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются». В частности, речь идет о городах Южной Америки, а также некоторых городах Африки, Азии и некоторых других направлениях.

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14 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила об отмене из России «вывозных» рейсов по европейским направлениям, а также из США в Москву. Как писало издание, теперь вместо них в открытой продаже можно будет приобрести билеты на регулярные рейсы «Аэрофлота».

По информации «Коммерсанта», речь идет о рейсах в Москву из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан России, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на период до середины октября.

Россия ограничила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключениями стали вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, а также для иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

24 июля Россия возобновила авиасообщение из Москвы, Московской области. Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, Великобританию и Танзанию. Турция для россиян открылась в два этапа: с 1 августа были возобновлены полеты в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

С 15 августа было возобновлено авиасообщение в Швейцарию. В сентябре также возобновились регулярные рейсы в Каир, Дубай и на Мальдивы.

Теги: «Аэрофлот», авиабилеты, новости РБК
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