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Протесты в Белоруссии ,  
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В США раскрыли детали санкций против Белоруссии

США находятся в контакте с ЕС по поводу расширения санкций в отношении Белоруссии, заявил на брифинге первый заместитель госсекретаря Стивен Биган. Имена, которые попадут в черный список, будут анонсированы в ближайшее время
Стивен Биган
Стивен Биган (Фото: Chung Sung-jun / AP)

Власти Белоруссии применяют насилие к оппозиционерам и незаконно удерживают граждан, в том числе — гражданина США Виталия Шклярова, заявил в пятницу, 11 сентября, первый заместитель госсекретаря Стивен Биган. Он призвал власти в Минске отпустить заключенных и провести новые выборы, как этого, по словам чиновника, хочет белорусский народ.

При этом Биган добавил, что США планируют расширить санкционный список и объявят о конкретных шагах на этом направлении уже в ближайшее время. «Вдобавок к этим 16 лицам мы и Европейский союз обмениваемся информацией касательно добавления новых имен [в черный список], которые мы будем готовы анонсировать в ближайшем будущем», — сказал Биган в ходе телефонного брифинга с журналистами. Заместитель госсекретаря уточнил, что список персональных санкций будет определен уже в течение «ближайших нескольких дней».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Госдепартаменте не исключают, что в будущем США могут ввести в отношении Белоруссии и более масштабные санкции. «На начальном этапе мы изучаем возможность введения таргетированных санкций против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и организацией выборов [9 августа]», — отметил Биган, уточнив, что они лишатся возможности въезда в США и доступа к имуществу в этой стране.

«Что касается секторальных санкций или санкций против компаний, <...> то по мере развития ситуации будут рассмотрены и дополнительные меры», — добавил представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос одного из журналистов. При этом Биган подчеркнул, что в США не хотят вводить ограничения, которые оказали бы нежелательные последствия на рядовых белорусов.

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На Западе не признают легитимными итоги президентских выборов в Белоруссии 9 августа, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. 19 августа лидеры стран ЕС одобрили введение санкций против ответственных за выборы чиновников. В черный список Евросоюза попадут также те силовики, которые проявляли жестокость к протестующим, не согласным с победой действующего президента. США осудили власти Белоруссии за то, что те не смогли создать должных условий для проведения выборов. В России считают выборы в Белоруссии состоявшимися.

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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: США Россия, Белоруссия, санкции, ограничения, компании
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