Защита Фургала обжаловала продление ареста

20 июля президент России Владимир Путин снял его с должности из-за утраты доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен член ЛДПР Михаил Дегтярев.

2 сентября Фургалу предъявили обвинения в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Преступление было совершено более 15 лет назад. В 2004 году его привлекли по делу об убийстве Зори как подозреваемого, но позже уголовное преследование прекратили. В СК заявили, что прекращение дела было необоснованным и связано с давлением на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.