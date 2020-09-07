Защита Фургала обжаловала продление ареста
Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала продление ему ареста, заявил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
«Мы обжаловали сегодня», — сообщил он.
3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора до 9 декабря. Заседание по просьбе прокуратуры и следствия проходило в закрытом режиме.
Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на убийства предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, когда экс-губернатор занимался бизнесом. Сам Фургал вину не признает.