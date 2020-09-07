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Дело губернатора Фургала ,  
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Защита Фургала обжаловала продление ареста

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала продление ему ареста, заявил РБК его адвокат Борис Кожемякин.

«Мы обжаловали сегодня», — сообщил он.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора до 9 декабря. Заседание по просьбе прокуратуры и следствия проходило в закрытом режиме.

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Сергей Фургал

Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на убийства предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, когда экс-губернатор занимался бизнесом. Сам Фургал вину не признает.

20 июля президент России Владимир Путин снял его с должности из-за утраты доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен член ЛДПР Михаил Дегтярев.

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Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

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2 сентября Фургалу предъявили обвинения в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Преступление было совершено более 15 лет назад. В 2004 году его привлекли по делу об убийстве Зори как подозреваемого, но позже уголовное преследование прекратили. В СК заявили, что прекращение дела было необоснованным и связано с давлением на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Теги: Сергей Фургал, новости, арест, адвокат
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