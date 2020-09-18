Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера»

«Формулу Штайнмайера» планируется включить в закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил в эфире программы «Право на владу» («Право на власть») на телеканале «1+1» депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа», член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин.

«Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе с включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права», — сказал Костин.

Материал дополняется