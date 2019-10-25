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Кучма охарактеризовал «формулу Штайнмайера» «сдачей Украины с потрохами»

«Формула Штайнмайера» является «сдачей Украины с потрохами». Такое заявление сделал руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма. Его слова приводит «Укринформ».

Своим мнением Кучма поделился после традиционного вручения стипендий благотворительного фонда «Украина» лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

Экс-президент Украины считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в стране, так как не является формулой мира.

«Это формула на время политическая... Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — добавил Кучма.

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Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

Политик также считает, что без предварительного вывода войск и восстановления украинской границы проводить выборы в Донбассе абсурдно. Так как при нынешней ситуации на юго-восток Украины не поедут журналисты и наблюдатели для контроля выборного процесса.

Кучма уверен, что особый статус Донбасса неприемлем для Украины, так как ведет к конфедеративному устройству страны.

Ранее 25 октября о невозможности проведения выборов в Донбассе заявлял и глава украинской ЦИК Олег Диденко. Он также выразил мнение, что сначала нужно обеспечить безопасность региона, вывести из него иностранные вооруженные формирования и взять под контроль госграницу.

«Формулу Штайнмайера» контактная группа подписала 1 октября в Минске. Документ определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса, проведения выборов в регионе.

Теги: Украина, Донбасс, Леонид Кучма
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