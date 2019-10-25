Кучма охарактеризовал «формулу Штайнмайера» «сдачей Украины с потрохами»

«Формула Штайнмайера» является «сдачей Украины с потрохами». Такое заявление сделал руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма. Его слова приводит «Укринформ».
Своим мнением Кучма поделился после традиционного вручения стипендий благотворительного фонда «Украина» лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
Экс-президент Украины считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в стране, так как не является формулой мира.
«Это формула на время политическая... Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — добавил Кучма.