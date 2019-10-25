Кучма охарактеризовал «формулу Штайнмайера» «сдачей Украины с потрохами»

Политик также считает, что без предварительного вывода войск и восстановления украинской границы проводить выборы в Донбассе абсурдно. Так как при нынешней ситуации на юго-восток Украины не поедут журналисты и наблюдатели для контроля выборного процесса.

Кучма уверен, что особый статус Донбасса неприемлем для Украины, так как ведет к конфедеративному устройству страны.

Ранее 25 октября о невозможности проведения выборов в Донбассе заявлял и глава украинской ЦИК Олег Диденко. Он также выразил мнение, что сначала нужно обеспечить безопасность региона, вывести из него иностранные вооруженные формирования и взять под контроль госграницу.

«Формулу Штайнмайера» контактная группа подписала 1 октября в Минске. Документ определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса, проведения выборов в регионе.