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Захарова обвинила Данию в лоббировании планов США по срыву Nord Stream 2

Фото:Jens Büttner / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Инициатива властей Дании начать новую дискуссию насчет строительства газопровода «Северного потока — 2» на фоне отравления политика Алексея Навального вызвала недоумение. Об этом заявила сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

«Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода «Северный поток-2». Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение», — сказала она.

Захарова добавила, что строительство газопровода находится на финальной стадии. Помимо этого, по ее словам, все необходимые разрешения для завершения работ по «Северному потоку-2», в том числе от Дании, уже имеются.

«Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция», — добавила Захарова. Она заявила, что Вашингтон напористо продвигает свой дорогостоящий сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб компаниям и потребителям Европы, а Дания, используя «политический камуфляж» выступает последовательным лоббистом США.

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