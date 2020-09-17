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Заболевшего коронавирусом Кернеса привезли в одну больницу с Навальным

Видео: pavelfuks/telegram
Видео: pavelfuks/telegram
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Глава Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, был доставлен в немецкую клинику «Шарите». Об этом сообщил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — пишет Павел Фукс. Во время транспортировки Геннадий Кернес был подключен к аппарату высокопотоковой подачи кислорода, а не к аппарату ИВЛ, заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Коронавирус у Кернеса протекает в сложной форме, поэтому было принято решение отправить мэра Харькова в зарубежную клинику, писала Strana.ua со ссылкой на источник в окружении Кернеса.

Изначально украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кернес впал в кому и госпитализирован с двусторонним воспалением легких. В мэрии Харькова сначала опровергали эту информацию, указывая, что «Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе». Позже городской совет Харькова официально подтвердил, что Геннадия Кернеса госпитализировали.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В эту же клинику «Шарите» 22 августа доставили без сознания российского политика Алексея Навального после отравления. 14 сентября клиника «Шарите» сообщила, что он пришел в себя и может вставать с койки. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отравление Алексея Навального типичным поведением России на мировой арене. Намеки на причастность официальных российских представителей к отравлению Алексея Навального недопустимы и априори ошибочны, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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