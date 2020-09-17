Суд продлил домашний арест главе РВК Александру Повалко

Тверской районный суд Москвы продлил арест гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.



«Судом вынесено постановление о продлении срока содержания Александра Повалко под домашним арестом до 20 ноября 2020 года», — сообщили в пресс-службе. При этом в отношении Повалко сохранили ранее установленные запреты и ограничения.

В начале июня Гагаринский районный суд Москвы отправил под домашний арест Александра Повалко по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Главу РВК обвинили в бездействии, следователи считают, что под управлением Повалко руководство компании не добилось досрочного погашения займа, выданного в 2012 году (Повалко возглавил РВК в 2016 году) портфельной компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом.

В 2016 году этот фонд продал акции Soft Machines, а часть вырученных средств — $3 млн — реинвестировал в компанию Alion Energy, поскольку срок возврата займов РВК наступал в феврале и декабре 2022 года.