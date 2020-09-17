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Суд продлил домашний арест главе РВК Александру Повалко

Тверской районный суд Москвы продлил арест гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Судом вынесено постановление о продлении срока содержания Александра Повалко под домашним арестом до 20 ноября 2020 года», — сообщили в пресс-службе. При этом в отношении Повалко сохранили ранее установленные запреты и ограничения.

В начале июня Гагаринский районный суд Москвы отправил под домашний арест Александра Повалко по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Главу РВК обвинили в бездействии, следователи считают, что под управлением Повалко руководство компании не добилось досрочного погашения займа, выданного в 2012 году (Повалко возглавил РВК в 2016 году) портфельной компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом.

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В 2016 году этот фонд продал акции Soft Machines, а часть вырученных средств — $3 млн — реинвестировал в компанию Alion Energy, поскольку срок возврата займов РВК наступал в феврале и декабре 2022 года.

Однако следственные органы рассматривают эти действия как невозврат займа, а решение по ним — как содержащее признаки злоупотребления полномочиями.

Ранее открытое письмо в поддержку Повалко подписали 22 венчурных инвестора. Они указали, что события, связанные с арестом Повалко, «катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам» и теперь «предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся от них».

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Аналогичное письмо в поддержку написали представители бизнес-объединения России. Они направили документ президенту Владимиру Путину, в нем бизнес-сообщество просит Путина взять расследование уголовного дела Повалко под личный контроль.

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