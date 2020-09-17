Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 16 сен, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 16 сен, 12:49
МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян Общество, 04:00 МИД Украины заявил о нарушении хасидами транзитных правил Белоруссии Общество, 03:32 Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали на самолете в Германию Политика, 03:13 Дым от лесных пожаров на западе США достиг севера Европы Общество, 02:59 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 02:44 Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США Общество, 02:38 МИД Турции сообщил о прогрессе в вопросе параметров перемирия в Ливии Политика, 02:22 Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска Общество, 02:02 Адвокат сообщила о жалобе в СПЧ в мае из-за давления на Тесака в СИЗО Общество, 01:57 Гидрометцентр назвал сроки прихода «золотой осени» в Москву Общество, 01:20 Sony раскрыла стоимость приставки PlayStation 5 и дату ее выхода Технологии и медиа, 00:51 Ефремов написал письмо из СИЗО Общество, 00:32 Гол на 93-й минуте принес игравшему вдесятером ПСЖ первую победу в сезоне Спорт, 00:20 Новый тренер Овечкина и россияне в финале плей-офф. Главные события НХЛ Спорт, 00:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

Говорить о конкретных датах возобновления авиасообщения России с популярными у туристов европейскими странами пока рано. Об этом заявило Министерство иностранных дел России (МИД), передает ТАСС.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — говорится в сообщении.

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Общество
Фото:Kamran Jebreili / AP

МИД указал, что угроза кооронавируса еще не преодолена в мировом масштабе, что делает необходимым сохранение «осторожности и бдительности». В министерстве отметили, что это поможет поддержать наметившиеся за последнее время позитивные тенденции.

Как уточнил МИД, решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть принято не только с учетом внутренней российской обстановки, но и в целом мировой ситуации.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 сентября
Общество

Совет ЕС в начале августа в очередной раз обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия, как и ранее, не попала в этот перечень.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

В начале июля президент России Владимир Путин говорил, что европейские страны во время пандемии не могут разобраться между собой, не говоря уже о третьих странах. «Не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан», — отмечал президент.

Россия уже возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами. С августа также была открыта граница с Абхазией, 10 сентября оперативный штаб России заявил об открытии границ с Южной Осетией.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

МИД ЕС коронавирус туризм
Материалы по теме
МИД оценил перспективы открытия европейских границ для россиян
Общество
Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 сентября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter