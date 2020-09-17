МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

Говорить о конкретных датах возобновления авиасообщения России с популярными у туристов европейскими странами пока рано. Об этом заявило Министерство иностранных дел России (МИД), передает ТАСС.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — говорится в сообщении.

МИД указал, что угроза кооронавируса еще не преодолена в мировом масштабе, что делает необходимым сохранение «осторожности и бдительности». В министерстве отметили, что это поможет поддержать наметившиеся за последнее время позитивные тенденции.

Как уточнил МИД, решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть принято не только с учетом внутренней российской обстановки, но и в целом мировой ситуации.

Совет ЕС в начале августа в очередной раз обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия, как и ранее, не попала в этот перечень.

В начале июля президент России Владимир Путин говорил, что европейские страны во время пандемии не могут разобраться между собой, не говоря уже о третьих странах. «Не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан», — отмечал президент.

Россия уже возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами. С августа также была открыта граница с Абхазией, 10 сентября оперативный штаб России заявил об открытии границ с Южной Осетией.