Минздрав напомнил о добровольной вакцинации медиков и учителей от COVID

В России не будут требовать в обязательном порядке привиться от коронавируса у людей из групп риска, например, педагогов или медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали», — указал он.

Министр уточнил, что обязательная вакцинация «не обсуждалась, и не обсуждается».

Ранее первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в Министерстве просвещения не будут требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. «Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — пояснял он.