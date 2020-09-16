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Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Фото:Михаил Плецкий / Global Look Press
Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

В Московской области начнут массово прививать от коронавирусной инфекции с декабря или уже после Нового года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. <...> Я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы начнем вакцинировать», — сказал он.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Воробьев отметил, что прививки будут делать бесплатно.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил 9 сентября о начале третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Он уточнил, что для исследования была отобрана 31 тыс. человек.

Позже министр сообщил, что экспериментальным препаратом были привиты уже более 300 человек. У 14% добровольцев появились жалобы на слабость, небольшие мышечные боли в течение суток и температуру. По словам Мурашко, это был прогнозируемый эффект.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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