Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье

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В Московской области начнут массово прививать от коронавирусной инфекции с декабря или уже после Нового года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. <...> Я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы начнем вакцинировать», — сказал он.

Воробьев отметил, что прививки будут делать бесплатно.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил 9 сентября о начале третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Он уточнил, что для исследования была отобрана 31 тыс. человек.