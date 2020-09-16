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Следствие не подтвердило возбуждение уголовного дела из-за смерти Тесака

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Следственные органы не подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области

«Информация, которая размещена, я ее не готов подтвердить. Проводится проверка», — заявила представитель пресс-службы.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщили «Интерфакс» и Znak.com со ссылкой на информированные источники. По их данным, дело возбудили по ст. 110 УК (Доведение до самоубийства). Они уточнили, что в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

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Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы

Источник «Интерфакса» сообщил, что назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. «Изымается все, что могло иметь отношение к произошедшему инциденту, причем как в Челябинске, так и в Красноярске и на пути этапа», — рассказал источник Znak.com.

Как сообщил РБК источник в Следственном комитете, в связи со смертью Тесака проводится проверка на предмет наличия признаков халатности среди работников ФСИН, а также признаков доведения до самоубийства. Доследственная проверка связана с заявлением адвоката и родственников, которые обратились в СК. «Следственные органы проверяют, сохранилась ли запись момента смерти с камер наблюдения, также его должны осмотреть на предмет наличия ушибов, ссадин и кровоподтеков», — отметил источник.

Об обнаружении тела Марцинкевича стало известно днем 16 сентября. Его нашли в одной из одиночных камер челябинского следственного изолятора № 3, где он находился перед отправкой в Москву. По данным Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку.

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СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве Тесака
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Адвокат Тесака Иван Северович в разговоре с РБК усомнился, что его клиент писал предсмертную записку и что против задержанного не применяли пытки. «Я думаю, что перед смертью он мог написать что-то сильнее, заявить о пытках, по моему предположению, я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — отметил он.

По словам адвоката, Марцинкевича могли пытать во время его ареста в Красноярске, так как тогда он был очень ослаблен и психологически, и физически. Северович добавил, что никогда не видел его таким растерянным.

Отец Марцинкевича подаст обращение в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело, поскольку считает, что его сын был убит. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи.

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