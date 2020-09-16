Следствие не подтвердило возбуждение уголовного дела из-за смерти Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Следственные органы не подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области

«Информация, которая размещена, я ее не готов подтвердить. Проводится проверка», — заявила представитель пресс-службы.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщили «Интерфакс» и Znak.com со ссылкой на информированные источники. По их данным, дело возбудили по ст. 110 УК (Доведение до самоубийства). Они уточнили, что в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

Источник «Интерфакса» сообщил, что назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. «Изымается все, что могло иметь отношение к произошедшему инциденту, причем как в Челябинске, так и в Красноярске и на пути этапа», — рассказал источник Znak.com.