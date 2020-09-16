СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве «Тесака»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН в Челябинске тела заключенного, сообщается на сайте Следственного управления регионального СК.

По предварительным данным ведомства, мужчина оставил предсмертную записку. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. По результатам проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Челябинске в следственном изоляторе покончил с собой российский активист националистического толка Максим Марцинкевич, известный по прозвищу «Тесак».

По данным СМИ, тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3, где он находился до поездки в Москву. Адвокат Марцинкевича Иван Северович тогда не смог подтвердить РБК смерть подзащитного, однако пояснил, что его подзащитный собирался в столицу, поскольку там появилось новое уголовное дело.