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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов предложил создать российский тюремный театр

Михаил Ефремов (слева)
Михаил Ефремов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Он высказал такую инициативу, что было бы неплохо создать такой театр. Это просто инициатива, никто никуда пока не обращался», — рассказал Мельников.

Секретарь ОНК Москвы заявил, что сейчас у Ефремова идут суды, но как только эти процессуальные моменты закончатся, то его инициативу вполне возможно реализовать.

«В хозотрядах в колониях есть возможности для творческой в том числе самореализации, проблем в этом нет», — сообщил Мельников. Однако он отметил, что пока еще не было такого, чтобы создавался «какой-то прямо театр».

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня этого года на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. По данным экспертизы, во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу сына погибшего 800 тыс. руб. Защита, по словам его адвоката, обжаловала приговор.

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