Ефремов предложил создать российский тюремный театр

Михаил Ефремов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Он высказал такую инициативу, что было бы неплохо создать такой театр. Это просто инициатива, никто никуда пока не обращался», — рассказал Мельников.

Секретарь ОНК Москвы заявил, что сейчас у Ефремова идут суды, но как только эти процессуальные моменты закончатся, то его инициативу вполне возможно реализовать.

«В хозотрядах в колониях есть возможности для творческой в том числе самореализации, проблем в этом нет», — сообщил Мельников. Однако он отметил, что пока еще не было такого, чтобы создавался «какой-то прямо театр».