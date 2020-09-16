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Политика ,  
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Песков счел преждевременной идею проводить саммит в «нормандском формате»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Договоренности, достигнутые на прошлой встрече в «нормандском формате» в Париже, еще не выполнены, поэтому говорить о проведении очередного такого саммита пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При этом, конечно, можно подтвердить, что у всех есть намерение продолжать этот процесс (урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. — РБК), но, как неоднократно говорил наш президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже», — сказал Песков.

Представитель Кремля также усомнился в том, что в вопросе урегулирования удалось продвинуться. «Поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — отметил он.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос о том, удастся ли провести саммит до конца года.

В начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры стран «нормандской четверки».

15 сентября на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к новым переговорам по Украине.

Однако заместитель главы МИД России Андрей Руденко не подтвердил слова президента Украины о том, что лидеры «нормандской четверки» готовы к новому саммиту по Донбассу.

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«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Первая встреча состоялась в июне 2014 года, после начала кризиса на Украине, во французском регионе Нижняя Нормандия.

В последний раз встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. В этой встрече с лидерами Франции, России и Германии впервые участвовал в качестве президента Украины Владимир Зеленский.

30 апреля прошла встреча глав МИД четырех стран. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из девяти пунктов итогового парижского соглашения был частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами.

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