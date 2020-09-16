Песков счел преждевременной идею проводить саммит в «нормандском формате»

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Договоренности, достигнутые на прошлой встрече в «нормандском формате» в Париже, еще не выполнены, поэтому говорить о проведении очередного такого саммита пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При этом, конечно, можно подтвердить, что у всех есть намерение продолжать этот процесс (урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. — РБК), но, как неоднократно говорил наш президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже», — сказал Песков.

Представитель Кремля также усомнился в том, что в вопросе урегулирования удалось продвинуться. «Поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — отметил он.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос о том, удастся ли провести саммит до конца года.

В начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры стран «нормандской четверки».