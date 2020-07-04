Козак заявил об отсутствии прорыва на переговорах «нормандской четверки»

Говорить о прорыве на переговорах «нормандской четверки» в Берлине пока нельзя. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», — сказал Козак.

По его словам, много времени потребовалось на то, чтобы уяснить позицию Украины в отношении минских соглашений.

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