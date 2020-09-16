После смерти Тесака в СИЗО в челябинском УФСИН назначили проверку

Максим «Тесака» Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В региональном управлении ФСИН по Челябинской области начали служебную и доследственную проверку после смерти националиста Максима «Тесака» Марцинкевича в челябинском СИЗО. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В СИЗО-3 прибыли сотрудники ГУ ФСИН по области, проводится служебная проверка, следственные органы также проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Марцинкевич покончил с собой в одиночной камере СИЗО-3 ранее 16 сентября. По предварительным данным, при нем была найдена предсмертная записка. Адвокат Марцинкевича Иван Северович заявлял, что из Челябинска его подзащитного должны были этапировать в Москву в рамках нового уголовного дела.

Националист и активист Максим Марцинкевич известен акциями «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», целью которых он называл борьбу с педофилами и наркоторговлей.