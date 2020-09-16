Власти Минска оценили ущерб от несанкционированных акций в $290 тыс.

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Ущерб для Минска с начала протестовсоставил более 750 тыс. белорусских рублей (около $292 тыс.). Об этом заявил на брифинге начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщило БелТА.

«С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тыс. [белорусских] рублей», — заявил Лебедь.

Он пояснил, что в будний день акции наносят городу ущерб в среднем приблизительно на 10 тыс. белорусских рублей ($3,9 тыс.), а в выходные вырастает до 20-30 тыс. ($7,8-11,7 тыс.).

«Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В первые дни еще били стекла в автобусах, сжигали мусорные баки, скамейки переворачивали», — сообщил начальник управления.