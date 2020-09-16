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Протесты в Белоруссии ,  
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Власти Минска оценили ущерб от несанкционированных акций в $290 тыс.

Фото:Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ущерб для Минска с начала протестовсоставил более 750 тыс. белорусских рублей (около $292 тыс.). Об этом заявил на брифинге начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщило БелТА.

«С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тыс. [белорусских] рублей», — заявил Лебедь.

Он пояснил, что в будний день акции наносят городу ущерб в  среднем приблизительно на 10 тыс. белорусских рублей ($3,9 тыс.), а в выходные вырастает до 20-30 тыс. ($7,8-11,7 тыс.).

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

«Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В первые дни еще били стекла в автобусах, сжигали мусорные баки, скамейки переворачивали», — сообщил начальник управления.

По его словам, приходится ежедневно устранять около 100 кв.м надписей, причем приходится закрашивать полностью фасад здания.

«А элементы инфраструктуры (светофоры, знаки) не закрашиваются, их нужно заменять», — уточнил Лебедь.

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Также он заявил, что в день на незапланированные работы выходят более 1 тыс. сотрудников жилищно-коммунального хозяйства города и более 80 единиц техники. «В результате несанкционированных акций нагрузка на работников коммунальных служб выросла в полтор раза. Люди в том числе работают по ночам», — пожаловался представитель Мингорисполкома.

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В управлении городского хозяйства Минска 12 августа ущерб от беспорядков оценили более чем в $200 тыс., ьакже в службе по благоустройству заявили, что в ближайшее время часть поврежденных зеленых насаждений восстановить не удастся.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На них, по официальным данным, с результатом в 80% голосов победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако протестующие настаивают, что данные были фальсифицированы, а победу на выборах одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, набрала всего 10,1% голосов. Массовые протесты в Минске и других городах продолжаются уже больше месяца.

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