Директор ВОЗ приехал в Россию на фоне роста числа случаев COVID

Ханс Клюге (Фото: Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix / Reuters)

Во время визита директора регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге в Москву на следующей неделе запланированы его встречи с российскими чиновниками высокого ранга. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена влиянию пандемии COVID-19 на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.

Вуйнович отметила, что это будет первый визит Ханса Клюге в Россию качестве регионального директора. «Предусмотрены встречи на очень высоком уровне», — уточнила представитель всемирной организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за COVID-19 в Европе возрастет в октябре и ноябре, сообщил 14 сентября Клюге. «Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил он. Клюге объяснил, что ситуация может ухудшиться из-за возвращения в школы учеников и начала сезона ОРВИ.

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 5 сентября, что повторного ввода режима самоизоляции можно избежать в том случае, если будут приняты необходимые меры по борьбе с распространением инфекции.