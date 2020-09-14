Пандемия коронавируса , 14 сен, 11:49
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В России число новых случаев COVID за сутки выросло до уровня конца июля
Всего с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 1 068 320 человек, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире
За прошедшие сутки в России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В последний раз такое же количество новых заражений за сутки было зафиксировано 30 июля, в дальнейшем их число было ниже этой отметки, а с 16 августа до 3 сентября держалось ниже уровня 5 тыс. новых заражений в сутки.
За время эпидемии выздоровело 878 700 человек.
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