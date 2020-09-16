Министром обороны Японии стал младший брат экс-премьера Синдзо Абэ

Нобуо Киси (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Министром обороны Японии в новом правительстве лидера Либерально-демократической партии Есихидэ Суга назначен Нобуо Киси, младший брат бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительство.

В правительстве Абэ министром обороны был Таро Коно. Он получил должность государственного министра, ответственного за проведение административной реформы.

Согласно опубликованному Kyodo составу правительства под руководством Суги, свои должности сохранили министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

Сугу утвердили новым главой правительства Японии 16 сентября. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов палаты представителей парламента страны. Новый премьер пообещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, в таких аспектах, как меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики.