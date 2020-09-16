Кабмин Японии ушел в отставку перед инаугурацией нового премьера

Правительство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ в среду, 16 сентября, ушло в отставку в полном составе перед вступлением в должность главы правительства председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суги. Об этом сообщает Kyodo в своем Twitter.

Суга в среду официально возглавит кабинет министров страны. Парламент должен утвердить его на должность премьера на внеочередном заседании во второй половине дня.

Новый глава правительства пообещал придерживаться экономической политики подавшего в отставку из-за ухудшения самочувствия Синдзо Абэ, так называемой абэномика, которая включает такие меры, как смягчение денежно-кредитной политики и фискальное стимулирование, направленные на преодоление дефляции и стимулирование роста третьей по величине экономики мира. Суга также допустил принятие дополнительных мер поддержки экономики в период пандемии коронавируса.

Преемником бывшего премьера стал Суга — генеральный секретарь правительства. 14 сентября он был избран лидером правящей Либерально-демократической партии.