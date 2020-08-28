Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку

Синдзо Абэ второй раз за свою карьеру уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это, он поставил рекорд по сроку пребывания в кресле главы правительства

Синдзо Абэ (Фото: Brook Mitchell / Getty Images)

65-летний Синдзо Абэ, возглавляющий правительство страны с 2012 года, покидает свой пост. Это решение он объяснил своим самочувствием, сообщает NHK.

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Абэ с начала 2000-х входит в руководство Либерально-демократической партии Японии. С сентября 2006-го по сентябрь 2007 года он возглавлял правительство после успеха своей партии на выборах, став самым молодым премьером в истории Японии в 52 года. Однако на фоне быстрого падения популярности его кабинета министров через год после назначения Абэ покинул пост. Тогда он также объяснил отставку состоянием здоровья.

В 2012 году Абэ возглавил Либерально-демократическую партию и вновь добился победы на выборах. Восемь лет, которые он провел на посту премьер-министра, — это рекордный срок пребывания в этой должности для Японии.