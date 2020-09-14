Правящая партия Японии выбрала преемника ушедшего Синдзо Абэ
Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал Ёсихидэ Суга, сообщает Bloomberg. За него проголосовали 377 из 535 депутатов. Суга заменит на посту премьера страны ушедшего в отставку Синдзо Абэ, который возглавлял правительство с 2012 года.
«Я принял решение баллотироваться с опозданием, но прежде чем я это понял, я оказался впереди. Я хотел бы создать правительство, которому доверяет народ», — сказал Суга своим сторонникам перед началом голосования.
Еще до того как 2 сентября Суга выдвинул свою кандидатуру, его поддержали пять из семи фракций партии. В результате Суга до старта собрал достаточно голосов, чтобы победить. В поддержке ему отказали фракции, у которых были свои претенденты — бывший министр обороны Сигэру Исиба, известный своей откровенной критикой правительства Абэ, и экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.
Голосование в парламенте запланировано на среду, 16 сентября. Суга все время премьерства Абэ занимал пост генерального секретаря правительства.