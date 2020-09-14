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Правящая партия Японии выбрала преемника ушедшего Синдзо Абэ

Новым премьером Японии станет один из ближайших соратников ушедшего в отставку премьера Синдзо Абэ. Лидером правящей в Японии партии стал генсек правительства Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга (Фото: Eugene Hoshiko / Getty Images)

Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал Ёсихидэ Суга, сообщает Bloomberg. За него проголосовали 377 из 535 депутатов. Суга заменит на посту премьера страны ушедшего в отставку Синдзо Абэ, который возглавлял правительство с 2012 года.

«Я принял решение баллотироваться с опозданием, но прежде чем я это понял, я оказался впереди. Я хотел бы создать правительство, которому доверяет народ», — сказал Суга своим сторонникам перед началом голосования.

Еще до того как 2 сентября Суга выдвинул свою кандидатуру, его поддержали пять из семи фракций партии. В результате Суга до старта собрал достаточно голосов, чтобы победить. В поддержке ему отказали фракции, у которых были свои претенденты — бывший министр обороны Сигэру Исиба, известный своей откровенной критикой правительства Абэ, и экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Голосование в парламенте запланировано на среду, 16 сентября. Суга все время премьерства Абэ занимал пост генерального секретаря правительства.

Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку
Политика
Синдзо Абэ

65-летний Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он объяснил это решение состоянием здоровья. Абэ с начала 2000-х входит в руководство Либерально-демократической партии Японии. С сентября 2006-го по сентябрь 2007 года он возглавлял правительство после успеха своей партии на выборах, став самым молодым премьером в истории Японии в 52 года. Однако на фоне быстрого падения популярности его кабинета министров через год после назначения Абэ покинул пост. Тогда он также объяснил отставку состоянием здоровья.

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Президент США Дональд Трамп высоко оценил его работу и назвал величайшим премьер-министром за всю историю Японии.

Абэ заявил о сожалении, что не успел заключить мирный договор с Россией за время работы своего правительства. «Хочу извиниться перед гражданами Японии. Я не смог решить <…> вопрос мирного договора с Россией, а также вопрос о конституционной поправке. Я ухожу, не достигнув этих целей, мы, несомненно, сожалеем об этом», — заявил Абэ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о надежде Кремля на то, что вопрос подписания мирного договора при новом премьер-министре Японии будет решен. «Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией», — сказал он.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Япония, Синдзо Абэ, премьер-министр
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