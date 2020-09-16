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Политика ,  
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Путин поздравил Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

Есихидэ Суга
Есихидэ Суга (Фото: Nicolas Datiche / Getty Images)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Есихидэ Суге по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в сообщении. Это, уточняется в телеграмме, «отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом».

Российский лидер также отметил, что высокий авторитет и богатый политический опыт Суги помогут ему в работе в качестве нового премьер-министра Японии. Путин добавил, что за последнее время, в том числе благодаря работе бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития российско-японских отношений.

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Есихидэ Суга (справа)

В конце августа бывший премьер 65-летний Абэ сообщил, что решил уйти в отставку по состоянию здоровья. Он возглавлял правительство с 2012 года, это рекордный срок пребывания в этой должности для Японии.

Суга стал главой правящей Либерально-демократической партии Японии 14 сентября. Перед началом голосования он сообщил своим сторонникам, что хотел бы создать правительство, которому доверяет народ. За него проголосовали 377 из 535 депутатов. Через два дня его избрали новым главой правительства страны.

Теги: Владимир Путин, Япония, Ёсихидэ Суга
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