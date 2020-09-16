Путин поздравил Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

Есихидэ Суга (Фото: Nicolas Datiche / Getty Images)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Есихидэ Суге по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в сообщении. Это, уточняется в телеграмме, «отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом».

Российский лидер также отметил, что высокий авторитет и богатый политический опыт Суги помогут ему в работе в качестве нового премьер-министра Японии. Путин добавил, что за последнее время, в том числе благодаря работе бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития российско-японских отношений.

В конце августа бывший премьер 65-летний Абэ сообщил, что решил уйти в отставку по состоянию здоровья. Он возглавлял правительство с 2012 года, это рекордный срок пребывания в этой должности для Японии.