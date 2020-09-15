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В Росгвардии заявили о непричастности к срыву показа фильма на «Флаконе»

Фото: Tihiipiket / Twitter
Фото: Tihiipiket / Twitter

Появившаяся в СМИ информация о том, что сотрудники Росгвардии сорвали показ фильма на территории дизайн-завода «Флакон», не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

«Сотрудники ведомства не выезжали в данное место и, соответственно, не предпринимали никаких действий», — отметил представитель ведомства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу дизайн-завода «Флакон».

Ранее «МБХ Медиа» со ссылкой на куратора показа Андрея Паршикова передал, что сотрудники Росгвардии сорвали показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку активистки Юлии Цветковой.

Паршиков рассказал, что сотрудникам правоохранительных органов поступил анонимный звонок о том, что во время показа фильма будет пропаганда гомосексуализма. По его словам, после этого на «Флакон» пришел один из сотрудников, сообщив о поступившей информации, после чего ему показали фильм.

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Фото: public131738005 / VK

«Он говорит: «Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку [звонок] поступил, то наряд по-любому придет и фильм вам сорвет», — отметил Паршиков. Сотрудник правоохранительных органов предложил отправить кино на экспертизу, не гарантируя, что показ не сорвут.

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Куратор показа добавил, что позднее на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии, которые не позволили провести мероприятие. В результате показ был отменен, а фильм 16 сентября отправят на экспертизу.

ЛГБТ-активистку из Приморья Юлию Цветкову с ноября 2019 года обвиняют в распространении порнографии. Поводом для возбуждения уголовного дела против нее стал принадлежащий ей паблик «ВКонтакте», где она выкладывала собственные рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов. Сейчас Цветкова находится под арестом.

В конце июня в Москве и других российских городах прошли акции в поддержку девушки.

Теги: Росгвардия, срыв показа, фильм, новости, «Флакон»
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