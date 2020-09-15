В Росгвардии заявили о непричастности к срыву показа фильма на «Флаконе»

Фото: Tihiipiket / Twitter

Появившаяся в СМИ информация о том, что сотрудники Росгвардии сорвали показ фильма на территории дизайн-завода «Флакон», не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

«Сотрудники ведомства не выезжали в данное место и, соответственно, не предпринимали никаких действий», — отметил представитель ведомства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу дизайн-завода «Флакон».

Ранее «МБХ Медиа» со ссылкой на куратора показа Андрея Паршикова передал, что сотрудники Росгвардии сорвали показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку активистки Юлии Цветковой.

Паршиков рассказал, что сотрудникам правоохранительных органов поступил анонимный звонок о том, что во время показа фильма будет пропаганда гомосексуализма. По его словам, после этого на «Флакон» пришел один из сотрудников, сообщив о поступившей информации, после чего ему показали фильм.