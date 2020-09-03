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Любимова посоветовала семье Цоя решать в суде претензии к фильму Учителя

Ольга Любимова
Ольга Любимова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Цой» режиссера Алексея Учителя, не обнаружив нарушений. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Ольга Любимова, передает ТАСС.

По ее словам, продюсеры фильма подали документы в Минкульт в установленные сроки, не выявив нарушений законодательства, ведомство в связи с постановлением правительства было обязано выдать прокатное удостоверение.

«Если сегодня возникают какие-то претензии, например со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке», — сказала Любимова.

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Ранее стало известно, что 1 сентября сын покойного лидера группы «Кино» Александр Цой на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал копию письма на имя президента Владимира Путина. В качестве заявителей были указаны Александр Цой и отец лидера «Кино» Роберт. В письме говорится, что наследники музыканта считают кинокартину «Цой» Учителя, которая только готовится к выходу в широкий прокат, «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких».

«Никакого письма не было, я никому ничего не писал», — говорил при этом РБК Роберт Цой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с письмом странной. Он также сообщил, что президент не получал письмо с критикой фильма и вряд ли такое обращение может быть адресовано ему.

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Теги: Министерство культуры России, Ольга Любимова, Виктор Цой
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