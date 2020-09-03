Любимова посоветовала семье Цоя решать в суде претензии к фильму Учителя
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Цой» режиссера Алексея Учителя, не обнаружив нарушений. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Ольга Любимова, передает ТАСС.
По ее словам, продюсеры фильма подали документы в Минкульт в установленные сроки, не выявив нарушений законодательства, ведомство в связи с постановлением правительства было обязано выдать прокатное удостоверение.
«Если сегодня возникают какие-то претензии, например со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке», — сказала Любимова.
Ранее стало известно, что 1 сентября сын покойного лидера группы «Кино» Александр Цой на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал копию письма на имя президента Владимира Путина. В качестве заявителей были указаны Александр Цой и отец лидера «Кино» Роберт. В письме говорится, что наследники музыканта считают кинокартину «Цой» Учителя, которая только готовится к выходу в широкий прокат, «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких».