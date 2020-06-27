В Москве задержали более 30 протестующих в поддержку активистки Цветковой

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В центре Москвы полиция задержала более 30 участников акции в поддержку ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», «Дождь» и «МБХ-Медиа».

Серия одиночных пикетов проходила около памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре. По данным «Дождя», полиция задержала почти 40 человек, Перед этим сотрудники правоохранительных органов требовали от демонстрантов разойтись, так как акция не согласована.

«МБХ-Медиа» сообщает о 37 задержанных. Четверых девушек полицейские забрали «на беседу» из-за того, что в их сумках были плакаты. Одного из ранее задержанных активистов отпустили из-за наличии у него пресс-карты. Издание отмечает, что сотрудники органов задерживали девушек, сидевших на лавочках.

«ОВД-Инфо» приводит список задержанных в Москве активистов, в котором в общей сложности 32 человека. Их везут в автозаках в ОВД по району Лужники и району Красносельский. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что такая информация к ним не поступала.

27 июня в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких российских городах прошли акции в поддержку Юлии Цветковой — ЛГБТ-активистки из Приморья, которую с ноября 2019 года обвиняют в распространении порнографии. Поводом для возбуждения уголовного дела против девушки стал принадлежащий ей паблик «ВКонтакте», где она выкладывала собственные рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов. Цветкова сейчас находится под стражей.