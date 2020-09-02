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Песков назвал странной ситуацию с письмом по поводу фильма Учителя «Цой»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не получал письма с критикой фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли такое обращение может быть адресовано ему. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мне не известно, что какое-то обращение на этот счет поступало. В любом случае, президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что вокруг этого обращения происходит «странная история», в частности, в СМИ были опубликованы сообщения об опровержении со стороны отца Виктора Цоя.

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Ранее, 1 сентября, сын покойного лидера группы «Кино» Александр Цой на своей странице во «ВКонтакте» разместил копию письма на имя Путина, заявителями указаны он и Роберт Цой, отец музыканта. В письме говорится, что наследники музыканта считают кинокартину «Цой» режиссера Алексея Учителя, которая готовится к выходу в широкий прокат, «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких». Они также указывают, что сценарий фильма не был представлен им на ознакомление и согласование, а наследники и музыканты группы «Кино» не давали согласия на использование в фильме имени и изображения Виктора Цоя. Кроме того, создатели фильма планируют его коммерческое использование без получения обязательных по закону согласий наследников.

Цой добавил, что обращения направлены президенту, председателю правительства и министру культуры. В заключение письма авторы обращаются к ним с просьбой организовать проверку по изложенным в письме обстоятельствам и представить «письменный мотивированный ответ».

«Никакого письма не было, я никому ничего не писал», — говорил РБК Роберт Цой.

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Накануне пресс-служба Минкультуры сообщила «РИА Новости», что обращение сына музыканта с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» в ведомство не поступало. При этом в министерстве добавили, что выдали картине прокатное удостоверение.

Режиссер фильма Алексей Учитель выразил недоумение в связи с обращением, отметив, что киноленту пока никто не видел. «Есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение. Не будем назначать президента главным цензором страны», — сказал он ТАСС.

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Фото: Мария Колосова / ТАСС

Виктор Цой, лидер группы «Кино», погиб в ДТП 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В октябре того же года СМИ опубликовали результаты расследования, согласно которому на участке трассы, где произошла авария, отсутствовали предупредительные знаки.
 

Теги: Владимир Путин, Виктор Цой, фильм, критика, новости
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