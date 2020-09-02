Песков назвал странной ситуацию с письмом по поводу фильма Учителя «Цой»

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не получал письма с критикой фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли такое обращение может быть адресовано ему. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мне не известно, что какое-то обращение на этот счет поступало. В любом случае, президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что вокруг этого обращения происходит «странная история», в частности, в СМИ были опубликованы сообщения об опровержении со стороны отца Виктора Цоя.

Ранее, 1 сентября, сын покойного лидера группы «Кино» Александр Цой на своей странице во «ВКонтакте» разместил копию письма на имя Путина, заявителями указаны он и Роберт Цой, отец музыканта. В письме говорится, что наследники музыканта считают кинокартину «Цой» режиссера Алексея Учителя, которая готовится к выходу в широкий прокат, «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких». Они также указывают, что сценарий фильма не был представлен им на ознакомление и согласование, а наследники и музыканты группы «Кино» не давали согласия на использование в фильме имени и изображения Виктора Цоя. Кроме того, создатели фильма планируют его коммерческое использование без получения обязательных по закону согласий наследников.