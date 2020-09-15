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Политика ,  
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Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен
Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен (Фото: president.gov.ua)

Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вене на совместном брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Беленом. Слова Зеленского приводятся на его сайте.

Журналисты уточнили у украинского президента, какие отношения у него сложились с российским коллегой Владимиром Путиным. «К сожалению, мы потеряли значение этого слова. Потеряли после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны», — ответил на это Зеленский.

Он добавил, что раньше между Россией и Украиной были «прекрасные дружеские отношения», но сейчас их нет из-за гибели примерно 14 тыс. человек, а также «оккупации» Донбасса и Крыма.

«Но хочу сказать откровенно: мы начали говорить», — заметил Зеленский. По его словам, в результате начала диалога в Донбассе удалось установить «режим тишины», кроме того, Украине удалось вернуть 140 пленных. «Я считаю, что это и есть начало диалога. А насчет отношений, мне кажется, нам еще очень-очень рано говорить», — резюмировал украинский президент.

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Владимир Зеленский

Во время инаугурации в 2019 году Зеленский назвал своей первостепенной задачей на посту президента прекращение огня на Донбассе, на втором месте было «возвращение украинских территорий». В апреле текущего года он заявил, что до конца срока его президентских полномочий вооруженный конфликт на востоке Украины должен закончиться.

На территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю перемирия. Всем военнослужащим запрещено использовать любое оружие, включая стрелковое. Помимо этого, не разрешено вести деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Украина
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