Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом

Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен (Фото: president.gov.ua)

Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вене на совместном брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Беленом. Слова Зеленского приводятся на его сайте.

Журналисты уточнили у украинского президента, какие отношения у него сложились с российским коллегой Владимиром Путиным. «К сожалению, мы потеряли значение этого слова. Потеряли после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны», — ответил на это Зеленский.

Он добавил, что раньше между Россией и Украиной были «прекрасные дружеские отношения», но сейчас их нет из-за гибели примерно 14 тыс. человек, а также «оккупации» Донбасса и Крыма.

«Но хочу сказать откровенно: мы начали говорить», — заметил Зеленский. По его словам, в результате начала диалога в Донбассе удалось установить «режим тишины», кроме того, Украине удалось вернуть 140 пленных. «Я считаю, что это и есть начало диалога. А насчет отношений, мне кажется, нам еще очень-очень рано говорить», — резюмировал украинский президент.