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Военные ДНР и ЛНР получили приказ о прекращении огня с понедельника

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) издала приказ о прекращении огня с 27 июля. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков, передает агентство ДАН.

«Всем военнослужащим Народной милиции с 00:01 часа 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — заявил Синенков. Он отметил, что приказ был доведен до всех подразделений, а личный состав получил соответствующие инструкции.

Об издании аналогичного приказа сообщает и пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — говорится в сообщении.

В ДНР отметили, что усилили меры контроля действующего режима прекращения огня.

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В пресс-службе Минобороны Украины заявили, что также начали подготовку к всеобъемлющему режиму прекращения огня. При этом в Киеве отметили, что в случае нарушений договоренностей со стороны непризнанных республик Донбасса будут «действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины».

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22 июля участники Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. В офисе президента Украины Владимира Зеленского данное решение назвали прорывом в переговорах.

Перед этим ДНР и ЛНР опубликовали проекты приказов о режиме тишины. Документы предусматривают неприменение любых видов вооружений, запрещают наступательные действия, разведывательно-диверсионные операции, а также размещение тяжелых вооружений в населенных пунктах и на гражданских объектах.

Теги: ДНР, ЛНР, прекращение огня, Донбасс
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