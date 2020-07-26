Военные ДНР и ЛНР получили приказ о прекращении огня с понедельника

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) издала приказ о прекращении огня с 27 июля. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков, передает агентство ДАН.

«Всем военнослужащим Народной милиции с 00:01 часа 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — заявил Синенков. Он отметил, что приказ был доведен до всех подразделений, а личный состав получил соответствующие инструкции.

Об издании аналогичного приказа сообщает и пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — говорится в сообщении.

В ДНР отметили, что усилили меры контроля действующего режима прекращения огня.