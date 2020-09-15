Зеленский допустил возможность беспорядков на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на неподконтрольных государству территориях Донбасса могут начаться беспорядки, так как люди, по его мнению, там живут хуже, чем на Украине. Об этом он рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.
Сложную ситуацию с низкими зарплатами, высокими счетами за воду и электричество в самопровозглашенных ЛНР и ДНР осложняет пандемия. «Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», — утверждает глава Украины. К тому же люди видят, «как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно, что они живут лучше». Все это, считает президент, может вылиться в бунт и беспорядки.
Выполнение предвыборного обещания — прекратить военные действия и вернуть территории Донбасса в состав Украины — Зеленский считает своим главным приоритетом. Он признает, что сделать это «непросто», но результаты уже есть. Президент подтверждает это состоявшимся обменом военнопленными между Украиной и ЛНР и ДНР, а также возвращением на родину арестованных и осужденных граждан Украины и России.
На территориях самопровозглашенных народных республик с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю перемирия. Запрещена деятельность диверсионно-разведывательных групп, введен запрет на использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.