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Зеленский допустил возможность беспорядков на Донбассе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на неподконтрольных государству территориях Донбасса могут начаться беспорядки, так как люди, по его мнению, там живут хуже, чем на Украине. Об этом он рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Сложную ситуацию с низкими зарплатами, высокими счетами за воду и электричество в самопровозглашенных ЛНР и ДНР осложняет пандемия. «Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», — утверждает глава Украины. К тому же люди видят, «как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно, что они живут лучше». Все это, считает президент, может вылиться в бунт и беспорядки.

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Выполнение предвыборного обещания — прекратить военные действия и вернуть территории Донбасса в состав Украины — Зеленский считает своим главным приоритетом. Он признает, что сделать это «непросто», но результаты уже есть. Президент подтверждает это состоявшимся обменом военнопленными между Украиной и ЛНР и ДНР, а также возвращением на родину арестованных и осужденных граждан Украины и России.

На территориях самопровозглашенных народных республик с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю перемирия. Запрещена деятельность диверсионно-разведывательных групп, введен запрет на использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

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Также в силе минские соглашения, главным результатом которых должны стать конституционная реформа на Украине, децентрализация власти и проведение новых выборов в Донецкой и Луганской областях.

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Киев прекратил выплачивать социальные пособия, включая пенсии, обслуживать банковские счета населения Донбасса с декабря 2014 года. Пенсии смогли получать только те, кто уехал из региона. С марта 2017 года Украина приостановила все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Украина, беспорядки
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