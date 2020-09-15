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Пожар в Кемерово ,  
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Вячеслав Вишневский
Вячеслав Вишневский (Фото: Следственный комитет РФ)

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте СК.

В конце мая Следственный комитет предъявил Вишневскому окончательное обвинение. СК считает, что он дал взятку в особо крупном размере организованной преступной группе, которую возглавляла начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова. В группу, как выяснил СК, также входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По материалам следствия, в 2013–2014 годах Вишневский передал им в качестве взятки 7 млн руб. «за незаконные действия и бездействие» при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания «Зимней вишни».

Это позволило Вишневскому провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, в нарушение утвержденного проекта, согласно которому предусматривалась установка автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, указывает СК. Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности, выяснило следствие.

Следственный комитет утверждает, что в результате этого в торговом центре 25 марта 2018 году случился пожар. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Уголовные дела были возбуждены по статьям о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.

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После пожара Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали правоохранительные органы Польши, а через год его экстрадировали в Россию. Вишневский не признал вину.

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Теги: пожар, Кемерово, ТЦ, Следственный комитет России
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