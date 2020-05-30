СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Вячеслав Вишневский (Фото: Следственный комитет РФ)

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группой (ч. 5 ст. 291 УК), во главе которой стояла начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. В группу также входил ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По данным следствия, Вишневский передал взятку в размере 7 млн руб. в 2013–2014 годах за бездействие при строительном и пожарном надзоре в ходе реконструкции ТЦ «Зимняя вишня». По указанию Комковой он перечислил средства в «ИСК Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг по проектированию. Затем Чередниченко обналичил эти деньги.

В СК заявили, что это позволило Вишневскому провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования с недостоверной информацией о выполненных работах, а Комкова проигнорировала нарушения противопожарной безопасности, отметили в комитете.