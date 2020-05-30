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Пожар в Кемерово ,  
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СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Вячеслав Вишневский
Вячеслав Вишневский (Фото: Следственный комитет РФ)

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группой (ч. 5 ст. 291 УК), во главе которой стояла начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. В группу также входил ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

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По данным следствия, Вишневский передал взятку в размере 7 млн руб. в 2013–2014 годах за бездействие при строительном и пожарном надзоре в ходе реконструкции ТЦ «Зимняя вишня». По указанию Комковой он перечислил средства в «ИСК Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг по проектированию. Затем Чередниченко обналичил эти деньги.

В СК заявили, что это позволило Вишневскому провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования с недостоверной информацией о выполненных работах, а Комкова проигнорировала нарушения противопожарной безопасности, отметили в комитете.

«Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», — заявили в СК.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Правоохранители возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.

Вишневского заочно арестовали и объявили в международный розыск в ноябре 2018 года. Он уехал в Испанию спустя два года после реконструкции «Зимней вишни», в 2016 году. Впоследствии его задержали в Польше.

В конце марта текущего года Польша выдала России Вишневского. Его передали сотрудникам УФСИН по Калининградской области и поместили на двухнедельный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда из-за ситуации с коронавирусом.

Теги: Следственный комитет, Кемерово, пожар
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