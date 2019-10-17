Обвинение предложило выпустить 4 фигурантов дела «Зимней вишни» из СИЗО

Обвинение заявило, что дальше просить о продлении их ареста не позволяет закон. Отпустить предлагают главу компании, обслуживавшей системы пожарной безопасности, его зама и двух пожарных

Обвинение ходатайствует об освобождении под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает ТАСС.

Как заявил гособвинитель в суде, «в силу закона» обвинение не может ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и вынуждено ставить вопрос о ее смягчении.

Речь идет о четырех фигурантах — начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергее Генине, руководителе службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрее Бурсине, главе компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игоре Полозиненко и его подчиненном Александре Никитине.

Материал дополняется.

