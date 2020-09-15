Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Беринговым морем

Видео: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

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Российские истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Согласно сообщению, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря обнаружили объект, приближающийся к государственной границе России. Для его опознавания в воздух были подняты два российских истребителя.

Экипажи российских истребителей идентифицировали объект как американский бомбардировщик B-1В Lancer. После сопровождения самолета ВВС США российские истребители вернулись на аэродром.

На видеозаписи, предоставленной РБК министерством, видно, как американский бомбардировщик летит в сопровождении российского самолета, откуда ведется съемка.