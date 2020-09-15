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Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Беринговым морем

Видео: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Видео: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Video

Российские истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Согласно сообщению, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря обнаружили объект, приближающийся к государственной границе России. Для его опознавания в воздух были подняты два российских истребителя.

Экипажи российских истребителей идентифицировали объект как американский бомбардировщик B-1В Lancer. После сопровождения самолета ВВС США российские истребители вернулись на аэродром.

На видеозаписи, предоставленной РБК министерством, видно, как американский бомбардировщик летит в сопровождении российского самолета, откуда ведется съемка.

Ранее, 12 сентября, три стратегических бомбардировщики B-1B ВВС США совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирскими островами в Восточно-Сибирском море.

Днем ранее российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для сопровождения над Черным морем самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» и самолета-разведчика RC-135 ВМС США.

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Национальный центр управления обороной России в начале сентября передавал, что норвежские военные самолеты появлялись близ границы России несколько дней подряд.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, авиация стран НАТО регулярно выполняет тренировочные полеты с имитацией ракетных и бомбовых ударов по России.

Теги: истребители, ВВС России, ВВС США, бомбардировщик, перехват, новости
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