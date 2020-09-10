Россия снова подняла МиГ из-за самолетов НАТО над Баренцевым морем

Фото: Global Look Press

Российский истребитель МиГ-29 был поднят для сопровождения двух самолетов ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО), передает ТАСС.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — заявили в Национальном центре.

Воздушные цели были идентифицированы экипажем МиГ-29 как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20, сообщили в центре и отметили, что нарушения госграницы России не было.

После разворота норвежских самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в НЦУО.