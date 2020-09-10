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Россия снова подняла МиГ из-за самолетов НАТО над Баренцевым морем

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российский истребитель МиГ-29 был поднят для сопровождения двух самолетов ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО), передает ТАСС.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — заявили в Национальном центре.

Воздушные цели были идентифицированы экипажем МиГ-29 как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20, сообщили в центре и отметили, что нарушения госграницы России не было.

После разворота норвежских самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в НЦУО.

Российские МиГ-29 еще раз вылетели на перехват самолетов ВВС Норвегии
Политика
Фото: Минобороны / Global Look Press

Согласно сообщениям Национального центра управления обороной России, иностранные самолеты появляются близ границы России четвертый день подряд.

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Так, накануне для сопровождения самолета радиотехнической разведки Falcon 20 и самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, которые приближались к границам России, были подняты два российских истребителя МиГ-29.

На сопровождения иностранных самолетов в том же районе 8 сентября российские истребители поднимались в воздух трижды. Сперва близ границы России был обнаружен патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, затем стратегический самолет-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании, а позже — стратегический самолет-разведчик Военно-воздушных сил Великобритании RC-135.

Патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, а затем стратегический самолет-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании сопровождались российскими истребителями и 7 сентября. Для сопровождения норвежского самолета в воздух поднимали истребитель Северного флота МиГ-31, британский самолет сопроводил истребитель флота МиГ-29.

Теги: перехват самолетов, ВВС, Норвегия, ВВС Великобритании
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