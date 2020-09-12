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Политика ,  
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Бомбардировщики США совершили полеты вблизи границы России в Арктики

Три американских стратегических бомбардировщика B-1B пролетели рядом с российским островом Врангеля и Новосибирскими островами в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщила пресс-служба Европейского командования вооруженных сил США на сайте ведомства.

«Базирующиеся в Техасе (бомбардировщики) B-1 Lancer совершили полеты в наиболее удаленной восточной зоне ответственной Европейского командования», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что 10 сентября полеты длились 14 часов, самолеты пролетели в общей сложности 6,9 тыс. км. После выполнения миссии бомбардировщики вернулись на на авиабазу Эйлсон близ Фэрбанкса на Аляске. По данным Командования, они готовятся к запланированной переброске в Европу.

Российские МиГ-29 еще раз вылетели на перехват самолетов ВВС Норвегии
Политика
Фото: Минобороны / Global Look Press

Ранее российские средства контроля обнаружили в воздушном пространстве над Черным морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» и самолет-разведчик RC-135 ВМС США. По данным Национального центра управления обороной России, они приближались к государственной границе. Для перехвата был поднят истребитель Су-27 из сил Южного военного округа. После разворота американских самолетов пилоты Су-27 отправились на аэродром базирования.

Теги: истербитель, перехват самолетов, США
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