Су-27 перехватил над Черным морем военные самолеты США

Су-27 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российские средства контроля обнаружили в воздушном пространстве над Черным морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» и самолет-разведчик RC-135 ВМС США. Они приближались к государственной границе. Об этом РБК сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

После разворота судов экипаж истребителя вернулся на аэродром базирования. В пресс-службе центра отметили, что весь полет Су-27 прошел в строгом соответствии с международными правилами.

В начале сентября четыре истребителя Су-27 и четыре Су-30 перехватили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваториями Черного и Азойского морей.