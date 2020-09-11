Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 12:54
СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального Политика, 18:40 Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией Политика, 18:36 Массовый вывод криптовалюты и кошелек с $700 млн. Главные новости недели Крипто, 18:32 Nikola назвала «заказом» обваливший ее акции доклад. Но рынок не поверил Инвестиции, 18:23 МВД решило изменить правила сдачи экзамена на водительские права Общество, 18:19 McLaren продаст штаб-квартиру для закрытия дыры в бюджете из-за пандемии Авто, 18:10 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 18:10 Су-27 перехватил над Черным морем военные самолеты США Общество, 18:08 Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек Общество, 17:59 Арбитражный суд Москвы объяснил сбой в работе картотеки Общество, 17:59 Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых ядов Общество, 17:56 Глава Effie — РБК: «Разбирайся в алгоритмах — найдешь нужных клиентов» Pro, 17:55 Адвокаты сообщили о возбуждении СБУ 15 новых дел против Порошенко Политика, 17:45 Правительство официально переименовало Минкомсвязь в Минцифры Общество, 17:42
Общество ,  
0 

Су-27 перехватил над Черным морем военные самолеты США

Су-27
Су-27 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российские средства контроля обнаружили в воздушном пространстве над Черным морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» и самолет-разведчик RC-135 ВМС США. Они приближались к государственной границе. Об этом РБК сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем
Общество
Бомбардировщик B-52H ВВС

После разворота судов экипаж истребителя вернулся на аэродром базирования. В пресс-службе центра отметили, что весь полет Су-27 прошел в строгом соответствии с международными правилами.

В начале сентября четыре истребителя Су-27 и четыре Су-30 перехватили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваториями Черного и Азойского морей.

Теги: США, Черное море, Су-27
Материалы по теме
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Общество
Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик
Общество
Су-27 вылетел для сопровождения самолета ВМС Италии над Черным морем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter