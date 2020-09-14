Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 5 тыс.

С начала пандемии в Москве, которая стала эпицентром коронавируса, умерли более 5 тыс. заразившихся, сообщил оперативный штаб. Однако его данные по стране расходятся со статистикой Росстата

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в Москве умерли 13 человек с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Число жертв COVID-19 в столице достигло 5 006.

Данные оперативного штаба по смертности от коронавируса расходятся с данными Росстата. По подсчетам штаба, с апреля по июль в России скончались 13,9 тыс. заразившихся. Росстат же сообщил о 37,9 тыс. умерших.

Оперативный штаб учитывает лишь те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Но и в этом случае его данные и данные Росстата отличаются — в 1,6 раза. По подсчетам последнего, основной причиной смерти коронавирус стал для 22,5 тыс. человек против 13,9 тыс. у штаба.

Глава Росстата Павел Малков сложности с данными по COVID-19 объяснял двумя факторам. Первый — это то, что на момент регистрации смерти заразившегося может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти: на его подготовку может уходить до 45 дней. «Потом еще требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных», — пояснял Малков.