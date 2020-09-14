Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За первые пять дней исследований прививку от COVID-19 сделали более 250 москвичей. Об этом сообщает официальный информационный портал правительства о коронавирусе стопкоронавирус.рф со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Подавляющее большинство вакцинированных —75% — чувствуют себя отлично, и никаких симптомов и недомоганий у них не наблюдается», — говорится в сообщении.

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 824 человека. Общее количество выздоровевших в столице превышает 230 тыс. человек. За сутки в столице выявили 696 новых случаев заражения.

11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса с торговым название «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат проходит финальную стадию клинических испытаний, однако уже поступил в гражданский оборот. Вакцинация жителей столицы началась 9 сентября.