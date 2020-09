В Пентагоне не нашли доказательств «сговора» России с талибами

Кеннет Маккензи (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Пентагон не нашел достоверных доказательств «сговора» Москвы и боевиков, связанных с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), для убийства американских солдат в Афганистане. Об этом заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в интервью телеканалу NBC.

«Это просто не было доказано с той степенью уверенности, которая меня удовлетворила бы», — заявил он. Генерал сообщил, что разведка США продолжает поиск сведений о возможном сговоре России с талибами.

«Мы продолжаем искать доказательства. Это не закрытый вопрос», — пояснил Маккензи.

В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимные источники написали, что американская военная разведка после допросов военнопленных из Афганистана узнала, что Москва якобы платила боевикам из «Талибана» за убийство солдат армии США.