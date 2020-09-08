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СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате

Российский препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате применения этого лекарства среди тяжелых больных удалось снизить смертность в пять раз, сообщают «Известия» со ссылкой на данные медиков Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

Речь идет о препарате сурфактант-БЛ, полученном российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, БЛ расшифровывается как «бычье легкое».

Как сообщают «Известия», в мире существует около десяти препаратов сурфактанта. Они создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать из-за незрелости легких. При этом только российский препарат разрешен к применению у взрослых.

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Как передает газета, согласно среднемировой практике, в общей массе больных коронавирусной инфекцией тяжелые случаи составляют около 5%. Из них 80% пациентов умирают. Применение сурфактанта-БЛ помогло снизить смертность в этой категории больных до 14,3%.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, препарат вводили пациентам ингаляционно. Процедура повторялась два раза в сутки и занимала по 30 минут. Некоторым пациентам хватило двух суток лечения, другим препарат вводили до пяти дней. При этом больные ощущали улучшение сразу после ингаляций.

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Как рассказал разработчик препарата Олег Розенберг, всего за время борьбы с COVID-19 сурфактантом пролечили 120 больных. Он отметил, что пациенты, получающие сурфактант, реже переводятся в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, а число летальных исходов среди них в 3–5 раз ниже.

По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией, сообщают «Известия».

В июле во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что единственным из противовирусных препаратов, показавших обнадеживающие результаты против коронавируса, является «Ремдесивир». При этом в ВОЗ отметили, что этот препарат показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности от коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, лекарство
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