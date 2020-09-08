СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате

Российский препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате применения этого лекарства среди тяжелых больных удалось снизить смертность в пять раз, сообщают «Известия» со ссылкой на данные медиков Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

Речь идет о препарате сурфактант-БЛ, полученном российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, БЛ расшифровывается как «бычье легкое».

Как сообщают «Известия», в мире существует около десяти препаратов сурфактанта. Они создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать из-за незрелости легких. При этом только российский препарат разрешен к применению у взрослых.

Как передает газета, согласно среднемировой практике, в общей массе больных коронавирусной инфекцией тяжелые случаи составляют около 5%. Из них 80% пациентов умирают. Применение сурфактанта-БЛ помогло снизить смертность в этой категории больных до 14,3%.