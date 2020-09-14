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В МВД Белоруссии объяснили самозащитой удар в лицо женщине в Жодино

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Применение сотрудником милиции физической силы в отношении женщины, снимавший его на телефон, совершенно для самозащиты. Так прокомментировали инцидент в МВД Белоруссии. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — сказано в сообщении.

Как сообщает Tut.by, инцидент произошел 13 сентября в Жодино. Женщина рассказала изданию, что она подошла к мужчине, около которого собралось много сотрудников милиции и снимала происходящее на телефон. К ней подошел сотрудник милиции и ударил ее, женщина потеряла сознание, а после обратилась в больницу.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Следственный комитет республики проводит проверку.

В Белоруссии неоднократно поступают жалобы протестующих в отношении сотрудников силовых органов. 7 сентября координационный совет оппозиции подал жалобу на действия силовиков в стране. СК Белоруссии отказался заводить уголовные дела.

Протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда были объявлены превдарительные результаты выборов президента страны. По данным ЦИК, на выборах победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Однако протестующие не согласны с результатами и требуют их отмены.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Теги: Белоруссия, задержания
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