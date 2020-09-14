В МВД Белоруссии объяснили самозащитой удар в лицо женщине в Жодино

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Применение сотрудником милиции физической силы в отношении женщины, снимавший его на телефон, совершенно для самозащиты. Так прокомментировали инцидент в МВД Белоруссии. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — сказано в сообщении.

Как сообщает Tut.by, инцидент произошел 13 сентября в Жодино. Женщина рассказала изданию, что она подошла к мужчине, около которого собралось много сотрудников милиции и снимала происходящее на телефон. К ней подошел сотрудник милиции и ударил ее, женщина потеряла сознание, а после обратилась в больницу.

Следственный комитет республики проводит проверку.