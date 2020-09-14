Лукашенко заявил о необходимости «теснее держаться со старшим братом»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что республике необходимо теснее держаться со «старшим братом» и продолжать сотрудничество по всем вопросам. Трансляцию вел телеканал РБК.

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Он отметил, что экономика лежит в основе отношений и белорусы всегда придерживались этой линии.

«А эти события (массовые протесты после президентских выборов и реакции на них Запада. — РБК) показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике», — сказал Лукашенко.