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Лукашенко заявил о необходимости «теснее держаться со старшим братом»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что республике необходимо теснее держаться со «старшим братом» и продолжать сотрудничество по всем вопросам. Трансляцию вел телеканал РБК.

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Он отметил, что экономика лежит в основе отношений и белорусы всегда придерживались этой линии.

«А эти события (массовые протесты после президентских выборов и реакции на них Запада. — РБК) показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике», — сказал Лукашенко.

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Александр Лукашенко

Путин на встрече в Сочи заявил, что Россия выполнит обещание предоставить Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд.

В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в отношениях Москвы и Минска наблюдается прогресс по многим вопросам, в том числе будущему Союзного государства. По словам главы правительства, страны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в сферах культуры, спорта, здравоохранения, энергетики, промышленности.

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РБК писал, что российский капитал является крупнейшим источником прямых инвестиций в Белоруссии, а также главным источником внешних заимствований. Россия также крупнейший торговый партнер Белоруссии, ее доля составляет около 48%. Кроме того, российская сторона традиционно предоставляет республике скидки на энергоносители.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, встреча
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