Лукашенко назвал порядочным поступок Путина

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку и считает, что тот поступил порядочно. Об этом он сказал на встрече с Путиным в Сочи. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, вас лично благодарю и всех россиян, которые поддержали нас в это поствыборное время», — сказал Лукашенко.

Он пообещал рассказать коллеге о ситуации в стране — «не так, как это демонстрируется в СМИ».

«В наше время, время информационных противостояний и войн вы знаете, как это преподносится, поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле даже не в Белоруссии, а в Минске по выходным», — добавил президент.

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