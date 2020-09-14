Политика , 14 сен, 16:26
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Лукашенко назвал порядочным поступок Путина
Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку и считает, что тот поступил порядочно. Об этом он сказал на встрече с Путиным в Сочи. Трансляцию вел телеканал РБК.
«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, вас лично благодарю и всех россиян, которые поддержали нас в это поствыборное время», — сказал Лукашенко.
Он пообещал рассказать коллеге о ситуации в стране — «не так, как это демонстрируется в СМИ».
«В наше время, время информационных противостояний и войн вы знаете, как это преподносится, поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле даже не в Белоруссии, а в Минске по выходным», — добавил президент.
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